PSG : le malaise entre Messi, Neymar et Mbappé est enfin ciblé avant le LOSC

Le constat est étudié depuis la fin du Classique entre l’OM et le PSG dimanche à l’Orange Vélodrome (0-0) : comment mieux faire jouer le trio Messi-Neymar-Mbappé ? Pour la plupart des observateurs, dont Thierry Henry, il faudrait penser à recentrer l’Argentin. La raison ? Ce repositionnement pourrait lui offrir enfin les clés du jeu, chose qu’il est incapable de faire sur le côté droit. Pour repiquant dans l’axe, Messi pourrait peaufiner de surcroît son début de complicité avec Mbappé.

« Si Messi (12,6 passes par match entre les deux joueurs) et Mbappé (9,8 passes) sont les destinataires préférés de Neymar sur le terrain, à la fois en Ligue 1 et en Ligue des champions, c’est loin d’être le cas pour la "Pulga", Mbappé arrivant seulement à la 6e position parmi ses relais privilégiés sur la pelouse, avec 6,5 passes entre les deux hommes en 90 minutes, observe RMC Sport. Quand il est installé dans le cœur du jeu (dans 22,13 % de ses rencontres avec Paris), Messi a plus de facilités pour ouvrir le jeu sur la largeur, alerter Mbappé et combiner. »

Avant la réception du LOSC, vendredi en ouverture de la 12e journée de L1 (21h), les supporters du PSG n’attendent que cela.

Le staff du PSG devrait privilégier un retour de Sergio Ramos 🇪🇸 après la fin de la prochaine trêve fin novembre. Il pourrait, dans ce cas, être présent pour le match contre Nantes le 20/11. Un retour contre Bordeaux le 6/11 n’est néanmoins pas encore à écarter.



