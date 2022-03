PSG : le meilleur ami de Messi obsédé par Wanda Nara

Zapping But! Football Club PSG : Messi est-il en train de monter en puissance ?

La scène a de quoi faire rire. Mais elle prouve surtout à quel point Wanda Nara est célèbre, notamment chez ses compatriotes argentins. Lors d'une interview sur Tik Tok, Sergio Agüero s'est vu poser de nombreuses questions par ses fans. L'une d'elle concernait le meilleur stade du monde, selon lui. Sachant qu'il a joué en Argentine, en Espagne, en Angleterre et un peu partout grâce à la Champions League, il avait l'embarras du choix. Au lieu de quoi, il a opté pour une enceinte qu'il n'a guère fréquentée et qui lui vaut des moqueries !

En effet, il a voulu dire le Wanda Metropolitano, stade de l'Atlético Madrid. Sachant que quand il a été colchonero, le club blanc et rouge évoluait encore au Calderon. Mais au lieu de dire le bon nom, il a cherché ses mots avant d'opter pour "Wanda Nara". Il s'est immédiatement rendu compte de son erreur et a caché son visage entre ses mains. Trop tard... Et voilà comment ce proche de Messi a fait une grosse gaffe car La Pulga et Antonela Roccuzzo détestent cordialement Wanda Nara...