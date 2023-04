PSG : le message fort de Mbappé après les cris racistes contre Lukaku

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Hier, c'était derby d'Italie à l'Allianz Stadium de Turin en demi-finales aller de la Coupe d'Italie. La Juventus, qui menait 1-0 suite à un but de Cuadrado à la 83e, s'est faite rejoindre dans les arrêts de jeu. C'est à ce moment-là que tout a dérapé. Car avant de marquer sur pénalty, l'attaquant de l'Inter Romelu Lukaku a été victime de cris racistes. Après son but, il a donc célébré devant les tifosi bianconeri en posant son doigt sur sa bouche, comme il le fait souvent. Les Juventini lui sont alors tombés dessus, engendrant une mêlée générale au terme de laquelle Lukaku, Cuadrado et Handanovic ont été expulsés.

"2023 et toujours les mêmes problèmes. On ne va pas vous laisser faire. Tous contre le racisme !"

Une fois de plus, donc, un joueur victime de racisme dans un stade a été pénalisé. Les autorités italiennes se sont immédiatement saisies de l'affaire et ont promis des sanctions exemplaires. La Juventus va collaborer et n'hésitera pas à dénoncer les tifosi responsables de ces actes impardonnables. L'émoi provoqué par ce nouveau dérapage raciste est arrivé jusqu'à Paris puisque Kylian Mbappé a écrit sur son compte Instagram : "2023 et toujours les mêmes problèmes. On ne va pas vous laisser faire. Tous contre le racisme !". Un cri du cœur autant qu'un cri de guerre !