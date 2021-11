PSG : le message plein d'espoir de Neymar après sa blessure face à l'ASSE

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le ralenti a fait froid dans le dos : on joue la 84e du match entre Saint-Etienne et le PSG cet après-midi quand Neymar tente de partir en contre-attaque en repiquant dans l'axe. Le défenseur des Vetrs Yvann Maçon le tacle par derrière et touche bien le ballon. Mais le Brésilien, en sautant pour esquiver, voit son pied gauche heurter un genou de son adversaire puis faire un angle droit sur la pelouse. Habitué à faire des roulades à chaque fois qu'il est touché, Neymar se tord cette fois de douleur pour de bon. Et on comprend pourquoi.

Après la partie, Mauricio Pochettino a dit qu'il faudrait attendre les examens de demain pour en savoir sur la gravité de sa blessure ainsi que la durée de son indisponibilité. En attendant, le principal intéressé est sorti en béquilles de Geoffroy-Guichard. Mais sur son compte Instagram, il a publié un message plein d'espoir : « C'est parti pour récupérer. Malheureusement, ces revers font partie de la vie d'un athlète. Maintenant, c'est ce que tu as, lève la tête et allons de l'avant. Je reviendrai meilleur et plus fort ».