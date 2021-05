PSG : le minuscule bikini de Wanda Nara fait monter la température

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

On a bien failli être inquiet. Pendant quelques jours, Wanda Nara avait activé le silence radio, comme pour mieux respecter le fait que la saison du PSG pourrait être blanche. Entre temps, les partenaires de Mauro Icardi se sont qualifiés en finale de la Coupe de France (mercredi face à l’AS Monaco, 21h15) avant de jouer le titre en L1 à Brest (21h).

D’ici là, Wanda Nara a retrouvé la lumière en même temps que quelques poses lascives. En fin de semaine, on a ainsi appris que l’attaquant du PSG lui avait signifié que les vacances devraient être studieuses cet été. Et qu’il faudrait sans doute être plus casaniers que d’habitude pour profiter des congés.

Wanda Nara remet le haut

Ni une ni deux, Wanda Nara en a donc profité pour prendre du bon temps à domicile en prenant place dans son SPA géant dans un bikini minuscule. Ses followers lui ont suggéré de remettre le haut, histoire de ne pas prendre froid à un mois du début de l'été.