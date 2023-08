PSG : le nom du nouveau capitaine a fuité !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Alors que Marquinhos avait été choisi capitaine du Paris Saint-Germain avant le match contre Toulouse (1-1), les joueurs parisiens ont voté ce mardi à bulletin secret pour élire de nouveau leur capitaine. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PARIS SAINT-GERMAIN Marquinhos élu capitaine ! À en croire les informations de nos confrères de L'Équipe et de RMC Sport, ce serait Marquinhos qui aurait récolté le plus de suffrages lors de ce vote anonyme. Le défenseur central brésilien, qui aurait donc devancé notamment Kylian Mbappé, devrait donc conserver son brassard de capitaine du PSG cette saison. Marquinhos élu capitaine par ses coéquipiers du PSG https://t.co/ldjxVI1RXE pic.twitter.com/rZrh4N9sll — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 22, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Les joueurs du Paris Saint-Germain, qui ont voté ce mardi à bulletin secret pour élire leur nouveau capitaine, auraient choisis de conserver Marquinhos comme capitaine de l'équipe pour la saison 2023-2024.

Fabien Chorlet

Rédacteur