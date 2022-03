PSG : le nouveau fair-play financier se dévoile, Al-Khelaïfi est ravi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le fair-play financier va entrer dans une nouvelle ère. L’UEFA va présenter, le 7 avril prochain, une nouvelle version plus allégée de son fair-play financier, onze ans après la création de ce dernier. Un allégement considérable comme le seuil de pertes autorisées qui devrait passer de 30 à 60 millions d'euros, un salary cap qui devra à terme atteindre 70% des revenus du club. Mais le plus changement le plus fort est la prise en compte des dettes du club. Les clubs endettés devront notamment réduire leur endettement de 10% chaque saison sous peine de subir une sanction.

Nasser Al-Khelaïfi heureux de ces changements

Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé face à cette nouvelle : « Ces nouvelles règles sont définies pour assurer un meilleur contrôle des dépenses, tout en encourageant l'investissement qui sécurise l'avenir de notre jeu de manière durable. L'UEFA a intégré de nombreux commentaires de l'ECA dans cette nouvelle version, écoutant les plus de 240 clubs membres, pour rendre ces nouvelles règles plus simples, plus justes, plus transparentes et plus respectées. Nous avons hâte que ce nouveau système soit rapidement mis en place. »

Voici le nouveau fair-play financier d’après @lequipe 1/2 📊

- le nouveau FPF doit adopter, le 7 avril✅

- De gros changements en 2022-2023✅

- Le seuil de pertes passera de 30M€ à 60 M€ avec garantie de l'actionnaire✅

- Un salary cap sera installé✅ — La Source Parisienne (@lasource75006) March 28, 2022

Pour résumer Alors que l’UEFA prépare une nouvelle version du fair-play financier. Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a réagi à cette annonce. Le président du PSG se montre très heureux de ces annonces et a hâte qu'elles soient mise en place.

