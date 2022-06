PSG : le nouveau maillot domicile serait dévoilé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le PSG n’a toujours pas présenté officiellement son prochain maillot domicile pour la prochaine saison. Mais le maillot domicile pour l’exercice 2022-2023 a déjà fuité, notamment sur le site spécialisé Footy Headlines. Aucun sponsor n’est pour l’instant présent sur le maillot car le PSG serait en pleines négociations pour remplacer l’inscription « ALL », présente depuis 2019. On retrouve tout de même la bande rouge et blanche verticale au centre du nouveau maillot domicile du Paris Saint-Germain, qui n’apparaissait pas sur celui de la saison dernière.

📸👕 | De nouvelles images du prochain maillot du #PSG pour la saison 2022/2023 dévoilées par @Footy_Headlines 🔴🔵



👉 Le haut est déjà en vente au Qatar mais sans sponsors maillot, en attendant l’officialisation du nouveau pic.twitter.com/wQ2HALhhsC — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 9, 2022

Pour résumer Le maillot domicile que les joueurs du PSG porteront lors de la saison 2022-2023 est déjà commercialisé au Qatar. En revanche, aucun sponsor n’est présent dessus, car le club parisien attend d’officialiser son nouveau sponsor.

Adrien Deschepper

Rédacteur