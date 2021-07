PSG : le onze possible de Pochettino pour la saison 2021-2022

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Avec les arrivées de Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum, le PSG a réalisé un mercato estival de folie. But Football Club vous propose de retrouver en images le onze possible de Mauricio Pochettino pour la saison 2021-2022.