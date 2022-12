PSG : le père de Wanda Nara dit adieu à Mauro Icardi et bienvenue à L-Gante !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Si leurs vacances communes aux Maldives laissaient espérer une réconciliation, Wanda Nara et Mauro Icardi ne se sont pas remis ensemble pour autant comme l'a rappelé dernièrement l'avocate de l'ancien mannequin il y a quelques jours.

Alors que l'attaquant prêté par le PSG à Galatasaray s'accroche à l'espoir de récupérer sa belle, celle-ci est rentrée en Argentine avec ses enfants. Il y a quelques heures, Wanda Nara a même publié sur une story Instagram les qualités qu'elle attend chez son homme idéal.

« C'est compliqué avec Mauro (…) on ne s'est jamais entendu »

De son côté, le père de Wanda, Andrès, s'est lâché dans l'émission Socios del Espectaculo en parlant de son ancien beau-fils : « C'est compliqué avec Mauro. Je n'ai rien contre lui mais on ne s'est jamais entendu. Mon affection a toujours été tout pour Maxi Lopez. Mais je le respecterai toujours, parce qu'il est le père de mes petites-filles. Mauro et Wanda sont séparés. Ce qui compte pour moi, c'est qu'elle aille bien. Je la vois heureuse et confiante ».

Quant à la possibilité pour le rappeur L-Gante de prendre la place de Mauro Icardi, le père de Wanda ne dit pas non :« Si Wanda le choisit, ce sera pour une raison très précise. Il est très intelligent, c'est un garçon qui vient de banlieue, j'aime les gens comme ça. J'aime son comportement ».