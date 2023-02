PSG : le pire ennemi de Mbappé le voit en héritier de Messi

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Depuis le 18 décembre et la victoire de l'Argentine en finale de la Coupe du monde (3-3, 4 t.a.b à 2), on avait fini par croire que Dibu Martinez n'avait rien dans la tête. Ses mimiques ridicules après avoir reçu le trophée de meilleur gardien, son chambrage sur Kylian Mbappé, qui lui a pourtant marqué quatre buts (trois pendant les 120 minutes, un durant la séance de tirs au but) et ses déclarations à l'emporte-pièce l'ont rendu antipathique pour une grande partie de la planète football. Mais, ouf, il ne s'agissait "que" d'une joie incontrôlée après avoir décroché un rêve qui lui semblait inaccessible.

Dans le France Football paru ce samedi, le gardien d'Aston Villa explique combien il respecte Kylian Mbappé, à qui il promet un avenir doré : "Quand Lionel Messi s'arrêtera, je suis sûr que Kylian Mbappé remportera de nombreux Ballons d'Or". Mieux vaut tard que jamais ! Après, difficile de faire une autre analyse quand on a subi un tel festival de l'attaquant du PSG dans un match aussi important qu'une finale de Mondial...