PSG : le président Macron fait passer un message sur Kylian Mbappé qui rappelle ses propres déboires

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Il y a deux jours, Emmanuel Macron a provoqué un tollé en confiant vouloir "emmerder" les Français refusant de se faire vacciner contre le covid. Des mots forts qu'un Président de la République de ne devrait pas tenir à l'égard de ses concitoyens. Du coup, la lecture du mot qu'il a signé dans L'Equipe du jour à propos de Kylian Mbappé peut être interprétée comme une volonté d'assumer son propos, notamment quand il conclue :

"Oui, Kylian Mbappé a beau être si jeune, il a épousé l’excellence de son sport en club comme en équipe nationale, il a vécu les expériences les plus extrêmes et il a démontré les qualités des plus grands : lucidité, courage, résistance. Je suis sûr d’une chose : il continuera de nous étonner." Lucidité, courage, résistance, n'est-ce pas de qualités qu'il faut à un président sortant désireux de se représenter alors qu'il traverse une énième tempête ?

