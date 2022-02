PSG, FC Barcelone, Real Madrid : le PSG sort le grand jeu pour garder Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Kylian Mbappé n’a pour le moment pas prolongé avec le PSG. Son contrat se termine en juin prochain et il pourrait quitter libre le club de la capitale. Cependant, les négociations sont toujours en cours pour tenter de le prolonger.

Le journal anglais “The Independent“ annonce que le PSG a tenté une nouvelle approche pour garder le génie français. Le club de la capitale lui proposerait ainsi de devenir le joueur le mieux payé du monde avec une rémunération d’1 million d'euros par semaine !

Toujours selon le média, les proches de l'Emir du Qatar s'impliqueraient directement dans ce dossier. De quoi redonner de l’espoir aux supporters du PSG.

🚨 Kylian Mbappé étudie une nouvelle proposition de contrat du PSG, qui ferait de lui, et de loin, le joueur le mieux payé au monde.



Un salaire de 1,2 millions d’€… par semaine lui est proposé ! 🤯

Soit plus de 63 M€ par an. 🤑



(@Independent) https://t.co/KGysOOGpE3 pic.twitter.com/IfmwPcLW0K