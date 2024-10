PSG : le PSV hurle au scandale après l'arrêté contre ses supporters

Les autorités françaises ont une fois de plus démontré leur incompétence en matière de gestion de supporters de football. Hier lundi, soit huit jours avant le match PSG-PSV en Champions League, le Préfet de Paris a interdit la venue des supporters néerlandais. En cause, les affrontements survenus à Lens la saison passée. Le souci, c'est que le champion des Pays-Bas a déjà vendu les 2.000 tickets qui lui avaient été alloués au départ ! Et que certains de ses supporters ont déjà planifié leur séjour en France. Fort logiquement, le PSV a publié un communiqué cinglant pour regretter cette décision.

"De nombreux coûts ont été engagés..."

"La décision des autorités françaises était complètement inattendue. Le PSV regrette non seulement la décision des autorités françaises mais aussi son timing. Tous les préparatifs avaient déjà été faits et de nombreux coûts ont été engagés. De plus, l'équipe de Peter Bosz espérait pouvoir compter sur le soutien de supporters fidèles." Bienvenue en France, où l'on peut organiser des Jeux olympiques à condition que toutes les polices de monde prêtent main forte, mais pas de simples rencontres de football !

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !

Une inscription, 2 bonus : 1 bonus hippique de 200€ et un bonus sport de 50€ en Freebets. Challenge Euro : gagner jusqu'à 300€ de Freebets en relevant 24 défis. Nouveauté : le cashout et le multiboost sont désormais disponibles. Voir conditions sur le site.

PSV mag op last van de Franse autoriteiten geen supporters meenemen naar het uitduel voor de UEFA Champions League met Paris Saint-Germain.#PSGPSV #UCLhttps://t.co/FE46a3f1ko — PSV (@PSV) October 14, 2024