PSG : le Qatar a tranché pour la présence de Messi contre Ajaccio !

Suspendu par le Paris Saint-Germain suite à son voyage promotionnel en Arabie Saoudite, Lionel Messi a vu sa suspension être levée et a pu reprendre le chemin de l'entraînement ce lundi.

Messi de retour face à Ajaccio ?

La question était de savoir désormais si l'Argentin allait être autorisé par le club de la capitale à faire le déplacement ce samedi (21h) sur la pelouse de l'AC Ajaccio. Selon les informations de RMC Sport, la réponse serait oui. Les excuses publiques de la Pulga auraient été appréciées dans les plus hautes sphères du PSG et ont permis sa réintégration plus tôt que prévu. Lionel Messi devraient donc figurer dans le groupe retenu par Christophe Galtier pour affronter l'ACA.

✅ Messi sera disponible contre Ajaccio samedi. Il a bien repris l'entraînement collectif ce mardi au Camp des loges. Ses excuses publiques ont été appréciées au club et ont permis sa réintégration plus rapidement que prévu. — RMC Sport (@RMCsport) May 9, 2023

Pour résumer Le Paris Saint-Germain aurait décidé de lever la suspension de match pour Lionel Messi, qui devrait donc faire son retour pour le déplacement ce samedi (21h) sur la pelouse de l'AC Ajaccio.

