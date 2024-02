PSG : le rappeur Booba détruit Kylian Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

On savait qu'il n'avait pas sa langue dans la poche. Et qu'il se servait souvent des réseaux sociaux pour faire passer des messages. Booba, puisque c'est de lui dont il s'agit, a confirmé sa réputation en s'attaquant, et frontalement même, à Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG. "Tu sers à rien" Alors que sort son nouvel album, "Ad Vitam Eternam", et que dans l'un de ses morceaux, nommé "Abidal", il s'en prend à l'international français, Booba a décidé d'en remettre une couche sur son compte X (anciennement Twitter). Jugez plutôt : "Mbappé, t'es surcôté tu sers à rien t'es un outil du système zéro LDC zéro prise de position ( comme la plupart ) vas au Réal apprendre la vie avec Vinicius bon courage." Ambiance .@KMbappe c'est pas un clash t'es surcôté tu sers à rien t'es un outil du système zéro LDC zéro prise de position ( comme la plupart ) vas au Réal apprendre la vie avec Vinicius bon courage. 🏴‍☠️ pic.twitter.com/pOR09SdOTp — Booba (@booba) February 9, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Jamais avare de propos chocs, le rappeur Booba s'est une nouvelle fois illustré sur les réseaux sociaux en attaquant de manière musclée l'attaquant du PSG, Kylian Mbappé. La promotion de son nouvel album part sur les chapeaux de roue...

Benjamin Danet

Rédacteur