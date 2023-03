PSG : le retour de blessure de Neymar retardée ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Victime d'une entorse de la cheville droite lors de la victoire renversante du Paris Saint-Germain face au LOSC (4-3), le 19 février dernier, Neymar va manquer le 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich et le prochain rassemblement de la sélection brésilienne, qui aura lieu fin mars prochain.

En conférence de presse, le médecin de la Seleçao, Rodrigo Lasmar, a donné des nouvelles de la star parisienne. "Il a une entorse de la cheville droite. Il ne sera pas médicalement apte à nous rejoindre lors de notre prochaine convocation. De notre point de vue, il ne peut pas être appelé. Il est pris en charge par le PSG. Je suis en contact direct avec le joueur, le staff et le département médical du club. Il y aura d’autres tests en début de semaine prochaine. Malheureusement, il ne sera pas apte médicalement", a-t-il expliqué. Ce qui voudrait dire que Neymar ne devrait pas revenir sur les pelouses avant début avril et le choc face à l'Olympique Lyonnais.

Convocados anunciados! 🤩🇧🇷



O treinador Ramon Menezes divulgou os 23 atletas que farão parte do grupo que disputará o amistoso contra Marrocos, no dia 25 de março, na cidade de Tânger.



Dos jogadores, nove vestirão a Amarelinha pela primeira vez.



Vamos com tudo! 💛💪 pic.twitter.com/x6r531igVz