PSG : le retour de Zlatan Ibrahimovic en France se précise en détails !

Le nom de Zlatan Ibrahimovic est revenu à de multiples reprises la semaine dernière en France l’Hexagone cette semaine ! En cause, sa participation au prochain film au sujet d’« Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu », dont Guillaume Canet sera le partenaire.

On en sait aujourd’hui plus sur les coulisses de ce dossier improbable. « C’est l’idée de Yohan Baiada, le coproducteur. On cherchait quelqu’un avec de la prestance et de l’arrogance, a expliqué celui qui tiendra le rôle d’Astérix lors d’un entretien accordé au Journal du Dimanche. J’ai réussi à le contacter. Cela l’a fait marrer. Et en plus, il a fait du taekwondo ! »

« Au départ, il s’appelait Abribus »

Ibrahimovic incarnera Antivirus, un soldat romain avec un numéro neuf écrit en chiffres romains dans le dos. « C’est le centurion préféré de César, a poursuivi Canet. Au départ, il s’appelait Abribus. Mais on l’a rebaptisé Antivirus parce qu’on l’attend et qu’il tarde à arriver, comme le vaccin ! »