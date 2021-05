PSG : quand ce n'est pas Wanda Nara, le sœur de Mauro Icardi fait des siennes en Espagne

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Dans la famille Icardi, les histoires d'amour ne sont pas simples en général. En se mettant en couple avec Wanda Nara, Mauro a créé des tensions avec son ancien coéquipier en sélection d'Argentine Maxi Lopez, l'ex mari de sa compagne. La star du PSG a également hérité de la garde des enfants de son ancien ami.

Mauro Icardi n'est pas le seul dans cette situation puisque c'est également le cas de sa sœur Ivana... qui s'est embrouillé avec Adara Molinero, star de la télé-réalité en Espagne après s'être mis en couple avec son ex Hugo Sierra. Sur Instagram, Adara s'est lâché en larmes contre Ivana, l'accusant de mettre en scène son enfant. « Comme vous le savez tous, je ne parle jamais de mon fils et je trouve très fort que cette fille enregistre une vidéo en parlant de lui. Elle n'a pas le droit de parler de mon fils et j'en ai marre de me taire », a lâché la candidate.

Hace un mes Adara le mando un mensaje a Ivanna diciéndole que no hablara de su hijo.

Que Adara tenga que aguantar estás cosas de Ivanna tío de verdad que asco de persona es. Tenga que hablar en su canal de Martín me parece fatal no lo siguiente espero que mi Adara la denuncie pic.twitter.com/H51JYlDChy — Cristina?¬ワネ (@Criis_adarista) May 6, 2021

Ivana Icardi n'a pas des soucis qu'avec Wanda Nara

Une réponse aux dernières révélations d'Ivana balançant sur la « relation nulle » qu'elle entretenait avec la mère de son beau-fils et expliquant que le petit était « tombé amoureux » de sa maman d'adoption. Une vidéo à retrouver ici :

Hilo de lo que ha dicho Ivanna sobre el hijo de Adara. pic.twitter.com/HHgHl5g7is — Cristina?¬ワネ (@Criis_adarista) May 6, 2021

Peu connue en France, Ivana Icardi semble en tout cas être un sacré numéro... Elle qui est aussi en froid avec sa belle sœur Wanda Nara qu'elle accuse de l'avoir éloigné de son frère.