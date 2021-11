PSG : le terrible pied-de-nez de Messi à Leonardo et l’émir du Qatar !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Leonardo va finir par ne pas être le seul à s’étranger devant le cas Lionel Messi. L’émir du Qatar pourrait suivre. Hier, on apprenait e effet que l’attaquant du PSG allait sans doute jouer quelques minutes contre l’Uruguay le 13 novembre prochain en éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Pourtant parti blessé de France en fin de semaine dernière, Messi (34 ans) ambitionne bien plus que cela. Selon TyC Sports, c'est même une certitude : il va non seulement jouer contre les coéquipiers de Luis Suarez mais aussi contre le Brésil de Neymar trois jours plus tard.

Le média argentin ne précise pas s'il pourra débuter la première rencontre mais La Pulga est bien partie pour retrouver les terrains durant la trêve internationale, lui qui a manqué les deux derniers matches du PSG.

"MESSI VA A JUGAR CONTRA URUGUAY Y BRASIL"



Así lo informa @gastonedul desde el entrenamiento de la Selección. ¡Poné TyC Sports y miralo en vivo! pic.twitter.com/m1tV1g30El — TyC Sports (@TyCSports) November 9, 2021