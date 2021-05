PSG : le titre, l'avenir de Mbappé, la suspension de Neymar… Pochettino a abordé tous les sujets chauds

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Un groupe en confiance

« Tout est OK, après Montpellier et la qualification pou la finale il y avait de la joie et des grands sourires. On doit récupérer de l’énergie mais l’équipe est ok. On doit prendre trois points ce dimanche pour rester en course pour le titre. C’est important de bien finir pour notre dernier match de la saison au Parc des Princes. Tous les joueurs doivent sentir qu’ils peuvent servir de relais. C’est important pour l’équipe d’avoir des leaders dans le vestiaire. On fait confiance à tous les joueurs et à l’équipe. Nous espérons finir de la meilleure des manières nos trois derniers matches. »

Ne pas répéter les erreurs de Rennes contre Reims

« Ce sont des matchs qui marquent la saison. Si tous les matchs sont importants, ceux-là déterminent si on gagne des titres ou pas. Les joueurs aussi le ressentent. Théoriquement c’est la même chose mais d’un point de vue pratique non. On parle du match de dimanche contre Reims et pas encore de la finale contre Monaco. On ne doit pas répéter les mêmes erreurs que contre Rennes. Nous devons contrôler le match, obtenir les trois points et rester en course pour le titre. »

La suspension de Neymar

« C’est le club qui va gérer cela dans les prochains jours. Pour Neymar et Kimpembe on verra dans les prochains jours. »

"On ne suivra pas le score de Lille"

Pas d'accord avec Mbappé par rapport au LOSC

« Nous sommes motivés, il n’y a pas besoin de motiver les joueurs ou le staff. Nous sommes concentrés sur notre match, on ne suivra pas le score de Lille. Nous devons prendre les trois points et cela nous donnera des options. On est dépendant de ce que vont faire les autres mais nous devons d’abord être concentré pour prendre les trois points. Gagner avec un score large n’est pas capital. L’important, c’est de gagner et d’avoir des options avant la dernière rencontre. Il n’y a pas de bataille psychologique pour la course au titre car les équipes savent qu’elles sont là grâce à leurs mérites. Ce n’est pas une question de psychologie mais de performance. Nous devons essayer de prendre le maximum de points. »

Projet de la saison prochaine

« J’ai parlé de manière générale pour le futur. Après Rennes nous étions déçus. Ce n’est pas encore le temps de parler du futur car il nous reste des matchs avant la fin de saison. On est concentré sur la Ligue 1 et la finale de Coupe de France. On communiquera ensuite. J’ai pour idée de construire un projet solide pour le futur, un projet qui doit nous permettre de rester en lice pour la victoire. » Avenir de Kylian Mbappé « Grâce à sa célébration (contre Montpellier) j’ai mal au dos et je me fais soigner depuis deux jours par les kinés. Le PSG a un projet ambitieux et retenir un joueur comme Kylian Mbappé c’est une priorité fondamentale pour tous. »