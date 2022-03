PSG : le verdict est tombé pour Di Maria

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Le PSG s’est lourdement incliné sur la pelouse du Real Madrid, lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions. En plus de la défaite et de l’élimination, le club de la capitale a vu son ailier droit Di Maria se blesser après un sprint. Une blessure dont on connait la nature.

Selon l’Équipe, Di Maria souffre d'une lésion aux ischio-jambiers de la cuisse droite. Le numéro 11 du PSG pourrait donc être absent lors des trois prochaines semaines de compétition, jusqu’à la trêve internationale.

