PSG : le vestiaire et Doha commencent à douter de Pochettino

Arrivé en janvier dernier sur le banc du Paris Saint-Germain pour succéder à Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, qui a concédé dimanche le match nul dans le Clasico face à l'Olympique de Marseille (0-0) pour son 51e match en tant qu'entraîneur du PSG, peine à imposer sa patte et son style sur une équipe aux prestations trop irrégulières.

Et selon les indiscrétions du journaliste Abdellah Boulma, le vestiaire du PSG commencerait à douter du technicien argentin. Certains joueurs peineraient à trouver leurs repères sur le terrain. Ce serait le même constat du côté de Doha où l’on s’interrogerait sur le rendement de l’équipe et le jeu collectif, et ce en dépit des bons résultats.

