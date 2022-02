PSG : Lionel Messi vide son sac sur sa vie à Paris

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Lionel Messi découvre, depuis un peu plus de six mois, le championnat de France sous les couleurs du PSG. L’ancien joueur du Barça n’est pas aussi décisif qu’auparavant et son implication au sein du club parisien génère beaucoup de rumeurs. Pour le magazine officiel, Messi est revenu sur son adaptation dans la capitale : « C'est très agréable d'être sur le terrain avec les meilleurs. J'ai eu la chance de le faire pendant longtemps à Barcelone et maintenant, j'ai la chance de le faire à Paris. Je suis heureux et j'ai hâte de continuer à le faire ! ».

Le PSG parmi les plus grands

L’ancien joueur du FC Barcelone s’est ensuite exprimé sur le statut de sa nouvelle écurie : « Le PSG est un club qui se développe depuis dix ou onze ans, qui a beaucoup d’ambitions et qui veut continuer à se développer. Le club a beaucoup de marge de progression. Je pense que le PSG est aujourd’hui l'un des plus grands clubs du monde et que petit à petit, il va continuer à se développer encore plus et devenir plus grand. Il n'a rien à envier aux grands clubs historiques ».

Des supporters impressionnants

Pour finir, Messi s’est exprimé sur les supporters du PSG et le Parc des Princes : « C’est un stade très spécial grâce à la passion des supporters. Leur manière de vivre les matchs, de chanter pendant 90 minutes. Je l’avais déjà vécu quand je suis venu ici de nombreuses fois avec le FC Barcelone. Désormais je le vis chaque semaine, chaque week-end et il est vrai que c’est très agréable ».

