PSG : Leonardo à deux doigts de faire ses valises à cause de Neymar !

Il a fallu un Classique animé entre le PSG et l'OM pour que Neymar redevienne un sujet brûlant. Le Brésilien, au centre de la polémique pour ses accusations d'insultes racistes envers Alvaro, se retrouve empêtré dans un dossier où les preuves les plus récentes semblent le discréditer.

Au centre des débats, Neymar doit maintenant subir le revers de la médaille, à savoir de nombreuses critiques sur son comportement qui pénaliserait le PSG. Et la dernière vient de Daniel Riolo, le journaliste de RMC. Dans des propos relayés par Canal Supporters, la grande voix de l'After a clairement détaillé les problèmes posés par Neymar au sein du club.

Neymar empêche toute autorité de Leonardo

« Leonardo n’arrive pas à imposer son autorité au sein du club et il est contesté. Par qui ? Par le clan Neymar, c’est ça le drame. Neymar fait ce qu’il veut dans ce club. Neymar est un problème pour le PSG. Il règle des problèmes et crée des problèmes. C’est ça le vrai souci. Leonardo n’arrive pas à imposer son autorité », assure Riolo.

Et plus fort encore, le journaliste de RMC assure que Leonardo songerait à partir en raison de ces difficultés à imposer son autorité. « Nasser al-Khelaïfi est empêtré dans ses problèmes judiciaires et a pris Leonardo pour le sportif, et lui-même n’y arrive plus. Parfois, il dit même qu’il va se barrer. Dans ce club, personne n’a l’autorité. Le Final 8, c’est l’arbre qui cache la forêt », conclut l'éditorialiste.