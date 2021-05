PSG : Leonardo attaqué de toutes parts après le succès de Chelsea, Mbappé et Neymar aussi

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Depuis hier soir, un tsunami de moqueries a déferlé sur les réseaux sociaux français suite au sacre de Chelsea en Champions League. Ou, plus précisément, suite au sacre de Thomas Tuchel et Thiago Silva avec les Blues. Car les deux hommes ont été mis à la porte du Paris Saint-Germain par Leonardo à six mois d'intervalles. L'été dernier, le défenseur brésilien de 36 ans était jugé trop vieux pour mériter une prolongation. Le 23 décembre, après un succès 4-0 sur Strasbourg, le technicien allemand ne faisait plus l'affaire…

"Que les jeunes joueurs arrêtent de regarder Neymar et Mbappé"

Autant dire, donc, que tout le monde s'est fait plaisir depuis hier à propos de Leonardo. A commencer par Daniel Riolo, qui a chargé le directeur sportif sans le nommer sur RMC : « Au PSG, on doit arrêter de critiquer les entraîneurs ». Silva aussi y est allé de son petit tacle, même s'il ne concernait pas que son compatriote : « Chaque fois qu'on était éliminés, tous les gens trouvaient un coupable, et souvent c'était moi ». Mais ce sont surtout les supporters du PSG qui se sont lâchés à l'encontre d'un Leonardo dont les choix sont de plus en plus pointés du doigt.

Par ailleurs, et même s'ils n'ont pas démérité sur le terrain, Neymar et Kylian Mbappé ont eu droit à un gros tacle de la part de Kévin Diaz (RMC), qui a mis en parallèle leur individualisme et la prestation XXL de Ngolo Kanté hier soir. "C'est ça le football de haut niveau, il faut des efforts ! Que les jeunes joueurs arrêtent de regarder Neymar et Mbappé qu'ils regardent des joueurs comme Kanté ou Giroud !" Rappelons que le premier ne joue pas au même poste que les deux Parisiens et que le second n'est pas entré en jeu hier…