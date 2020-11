PSG : Leonardo au centre du malaise entre Tuchel et la presse ?

C'est un sentiment bizarre comme seul le PSG a le don de le créer. Alors que le club de la capitale a obtenu ce qui était le plus important, à savoir la victoire contre Leipzig, la tension reste maximale, notamment en raison des critiques que Thomas Tuchel supporte de plus en plus mal.

Le technicien allemand laisse apparaître un agacement de plus en plus évident face aux questions de la presse, comme mardi soir face à Leipzig. Et l'Equipe y voit notamment l'ombre de Leonardo. « Tuchel a le sentiment d'être désormais isolé et incompris. Isolé parce qu'il estime que Leonardo dispose d'un réseau médiatique influent, volontiers critique sur son action », explique le quotidien.

Leonardo soutenu par la presse selon lui

Un sentiment que Leonardo a la presse avec lui renforcé par des incompréhensions sur des analyses qu'il estime biaisées de son bilan. « Incompris parce qu'il s'étonne de ne pas avoir eu plus de crédit après sa dernière saison accomplie, conclue par 4 titres et une finale de C1. Tuchel ne s'attendait pas à être immédiatement sous le feu des critiques, qui lui paraissent en outre infondées ». Plusieurs raisons qui expliquent pourquoi le technicien allemand semble décidé à ne plus faire preuve de la moindre patience avec la presse...