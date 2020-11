PSG : Leonardo n’est pas la seule voix qui porte à tacler Paris

Le PSG a beau dominer la L1 après un début de saison poussif, sa phase aller en Ligue des champions avec une actuelle 3e place dans son groupe derrière Manchester United et Leipzig, deux équipes contre qui le club de la capitale s'est incliné, inspire quelques doutes. Et des critiques.

Sacchi : « Paris, ce n'est pas une équipe »

Leonardo n'a pas été tendre avec son propre club même s'il a apporté son soutien à Thomas Tuchel, dans un entretien avec les supporters, et sur Eurosport, Arrigo Sacchi a critiqué le jeu du PSG, tout comme d'ailleurs celui de l'équipe de France. « Je ne regarde pas beaucoup le PSG car cela ne me plaît pas, a confié l'ancien sélectionneur italien. J'ai vu 30 minutes du match face à l'Istanbul Basaksehir et j'ai changé. C'est une équipe qui n'est pas basée sur l'harmonie et la beauté. C'est une équipe qui se repose sur les individualités et la force économique. C'est un groupe, pas une équipe. Une équipe, c'est quand 11 joueurs parviennent à intérioriser des choses. Cela va au-delà de la tactique et la technique. C'est quand les réponses deviennent automatiques des entraînements aux matches. On ne voit pas beaucoup d'automatismes au PSG ». Et bing !