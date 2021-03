PSG : les 10 joueurs parisiens les plus utilisés cette saison

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

But! Football Club vous propose de retrouver en images les 10 joueurs du Paris Saint-Germain les plus utilisés cette saison en Ligue 1 par Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino, qui se sont succédés sur le banc parisien. Un Top 10 où ne figure pas Neymar, trop souvent blessé cette saison.

1. Keylor Navas

2. Kylian Mbappé

3. Presnel Kimpembe

4. Marquinhos

5. Angel Di Maria

6. Idrissa Gueye

7. Alessandro Florenzi

8. Marco Verratti

9. Moise Kean

10. Ander Herrera

⚽️🙌 #𝗢𝗟𝗣𝗦𝗚@KMbappe vient de réaliser la grande performance d’atteindre la barre symbolique des 💯 buts en #Ligue1 depuis le début de sa carrière. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 22, 2021