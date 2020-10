PSG : les cadres du vestiaire se rangent derrière Tuchel dans sa guerre avec Leonardo !

Le jeu de pouvoir continue au PSG. Alors que Leonardo a assuré que tout allait bien avec Thomas Tuchel, les deux hommes ont publiquement affiché leur mésentente cette semaine. La passe d’armes n’a pas plu à Doha. L’Équipe, dans son édition du jour, explique que l’image est un domaine qui tient particulièrement à coeur de l'actionnaire qatarien et celle du PSG ressort écornée par cette brouille médiatique.

La tension serait d’ailleurs si grande du côté de Doha que Nasser al-Khelaïfi, qui n'a pas du tout apprécié la sortie de son entraîneur sur le fond et la forme, pourrait, dans les prochains jours, siffler la fin de la récréation et demander à Leonardo et à Tuchel de revenir à de meilleurs sentiments.

Les cadres du PSG se rangent derrière Tuchel !

En attendant, le vestiaire du PSG a tranché : il s’est rangé du côté de l’entraîneur allemand ! Le vestiaire du PSG, dans sa grande majorité (dont les cadres), prend fait et cause pour Thomas Tuchel », glisse l’insider Abdellah Boulma sur son compte Twitter. Preuve que Leonardo n’est peut-être pas si bien vu que cela en interne...