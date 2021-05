PSG : les chances de titre, le retour de Mbappé, la rumeur Sergio Ramos... Pochettino avait des choses à dire

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

Présent ce mardi en conférence de presse à la veille de la demi-finale de Coupe de France contre Montpellier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino s'est confié sur la peur d'une saison blanche pour les Parisiens. "Nous sommes en lice pour nos objectifs. Il ne reste plus beaucoup de matchs et on verra à la fin de la saison. Ce qui est arrivée, c'est lié à la frustration du moment et pas à la peur de ne pas avoir de trophée."

Le technicien argentin a ensuite confirmé la présence de Kylian Mbappé face à Montpellier. "Mbappé a eu une blessure et nous devons être attentifs. Il s'est très bien entraîné ces derniers jours et il totalement prêt pour jouer mercredi. (...) Les chiffres montrent que c'est le joueur le plus important, le plus déterminant, de l'équipe aujourd'hui. Ce passer de Kylian, nous n'y pensons pas. C'est un joueur important et les statistiques le montrent. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Le club compte sur Kylian, je compte sur Kylian. On espère l'avoir pour beaucoup d'années", a déclaré l'ancien coach de Tottenham devant la presse.

Interrogé également sur l'intérêt du PSG pour Sergio Ramos, Mauricio Pochettino a botté en touche. "Je ne vais pas répondre à cette question. Tout sera interprété et je ne veux pas générer des spéculations qui seraient contre-productives. On travaille pour améliorer l'équipe, on pense à tout type d'améliorations mais notre objectif aujourd'hui c'est la demi-finale de Coupe de France."

