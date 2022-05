PSG : les derniers points qui freinent la nomination de Luis Campos à Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Alors que Nasser Al-Khelaïfi avait annoncé la semaine passée vouloir faire des annonces cette semaine sur le nouvel organigramme, le PSG n'a pas encore bougé d'un iota. Si Leonardo a été éjecté du poste de directeur sportif, Luis Campos n'a toujours pas pris sa place.

RMC Sport parle encore de « quelques points à régler entre les deux parties, notamment sur la place exacte de Luis Campos dans l’organisation parisienne et les hommes qui viendront avec l’ancien lillois ». Malgré tout, il n'y a pas à s'inquiéter sur l'issue du dossier.

Le timing dicté par l'agenda de « NAK » ?

Par ailleurs, si le PSG n'a pas avancé plus vite, c'est aussi à cause de l'agenda du très occupé Nasser Al-Khelaïfi, qui n'était pas en France ces derniers jours et donc pas en mesure d'officialiser la venue de l'architecte portugais. Ce dont on a la certitude, c'est qu'Antero Henrique ne reviendra pas dans les bagages de Campos. Selon le site internet de la radio, l’ancien directeur sportif va garder son rôle auprès du championnat qatari et n'interviendra « que » de manière extérieure sur les ventes.

Alexandre Corboz

Rédacteur