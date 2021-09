PSG : les joueurs font passer un message fort après le nul à Bruges

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Un flot de critiques s'abat sur le PSG depuis son match nul à Bruges (1-1) hier. Il faut dire que les attentes étaient grandes suite à la titularisation du trio Lionel Messi-Neymar-Kylian Mbappé en attaque. Non seulement leur association n'a duré que 55 minutes, le temps que le natif de Bondy se blesse, mais en plus, il ne s'est guère montré très complémentaire, d'où le résultat final, très décevant.

De retour à Paris ce jeudi, les joueurs ont fait passer des messages que RMC s'est chargé de faire circuler. Selon la radio, les joueurs « ne sont pas inquiets malgré leur contre-performance ». Ils « refusent d’être alarmistes » et savent qu'ils ont « besoin de temps pour se rôder », notamment à cause « de formes physiques qui ne sont encore pas toutes identiques ». En bref, il faut laisser du temps au temps et l'armada galactique finira par répondre aux attentes placées en elle.

