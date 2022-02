PSG : les maillots, Al Khelaïfi, Leonardo, les joueurs... les supporters parisiens crient leur colère !

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Le timing peut surprendre au lendemain de la victoire à Lille (5-1), mais le Collectif Ultras Paris pousse un gros coup de gueule contre la politique du PSG, de la couleur du maillot à la politique sportive en passant par les équipes de jeunes et les féminines...

« Depuis trop longtemps maintenant le club nous offre un visage que nous ne supportons plus, écrit notamment le CUP. Le visage d'un club obnubilé par les ventes de maillots, au point d'en oublier ses couleurs et de faire l'affront au public du Parc de jouer avec un maillot extérieur à domicile. Le visage d'un club qui empile les stars comme un enfant trop gâté, sans souci de cohérence sportive. Le visage d'un club qui rêve tellement plus grand qu'il donne l'impression que la saison commence en février et qu'il méprise les trophées nationaux. »

Et au CUP de demader « du respect » et d'ajouter : « Nous ne reconnaissons plus notre club », en épinglant tour à tour « la gestion sportive du club », les « changements incessants d'entraîneurs », des joueurs pour qui le football « ne semble plus être une priorité ». N'en jetez plus !

La victoire d'hier n'altère en rien notre colère !!!@PSG_inside pic.twitter.com/OYjkqAiX2x — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) February 7, 2022