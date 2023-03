PSG : les notes des Parisiens après l'élimination face au Bayern Munich

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Note du match : 11/20

Si le PSG a pu y croire durant 45 minutes en première période, l'accélération du Bayern a finalement été fatale à un Paris trop diminué par les blessures et incapable de convertir une seule de ses situations. Elimination logique.

Homme du match : Marco Verratti (3)

PSG

Donnarumma (6) : ce mercredi, Giagio n'a pas grand chose à se reprocher. En première période, on l'a vu sauver Paris devant Musiala et il ne peut rien sur les deux buts (61e et 89e), abandonné par sa défense.

Danilo (6) : le Portugais a gagné de nombreux duels et évité que l'addition ne soit plus salée. Le meilleur parisien sur le pré.

Marquinhos (non noté) : le Brésilien n'a tenu que 30 minutes avant de s'effondrer de sa déchirure intercostale, remplacé par Mukiele (36e, non noté), qui n'aura tenu que dix minutes avant de céder sa place à Bitshuabu (45e, 5), qui a fait ce qu'il a pu et gagné quelques duels.

S.Ramos (5,5) : s'il a été parfois en souffrance défensivement, l'ancien capitaine du Real Madrid a au moins eu le mérite de conduire la révolte par deux coups de casques rageurs sur corner (64e, 82e).

Hakimi (4) : le Marocain n'était pas dans un grand jour et ça s'est vu ! Que d'imprécisions techniques !

Verratti (3) : symbole de ce Paris jamais présent dans les grands rendez-vous européen, l'Italien est encore passé au travers de son match. Déterminé à l'entame, le "petit hibou" a perdu le ballon sur les deux buts de Choupo et Gnabry.

Vitinha (4) : les supporters parisiens seront longtemps hanté par son énorme raté à 0-0 (38e). A côté de ça, on n'a pas eu la meilleure version de l'ancien joueur du FC Porto, complètement mangé en deuxième période et remplacé par Ekitike (81e).

Ruiz (4) : déterminé en début de match et auteur de plusieurs grosses interventions, l'Espagnol s'est totalement éteint en deuxième période. Remplacé par Zaïre-Emery (76e).

N.Mendes (6) : dans son couloir, il a eu beaucoup de boulot mais Nuno Mendes a fait son match et apporté un plus offensivement. Remplacé par Bernat (81e).

Messi (3) : davantage préoccupé par sa petite vendetta personnelle avec Leon Goretzka que sur sa propension à faire des différences balle au pied. Un non match de sa part.

Mbappé (3) : rapidement capitaine du PSG, le Bondynois n'a pas pu faire de miracles ce soir, serré de très près par le plan que le Bayern avait concocté pour lui. Un match très difficile dont il est sorti avec sa tête des mauvais soirs.