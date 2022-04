PSG : les notes des Parisiens vainqueurs à Angers et à un point du titre

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Keylor Navas (6) : Préféré à Donnarumma, loin d’être en grande forme ces derniers temps, l’ancien Madrilène a sorti une grosse parade main droite d’entrée sur une frappe de Boufal (5e). La seule tentative cadrée de la soirée de la part du SCO. Mais elle aurait pu donner une toute autre tournure à la rencontre.

Marquinhos (7) : Souvent bien placé (22e) à l’exception d’une petite faute d’inattention (40e), il s’est surtout mis en évidence par ses coups de tête. Il a manqué le cadre (27e), puis son timing n’a pas été bon (52e). Mais il a fini par trouver l’ouverture sur un nouveau délice de Di Maria (77e).

Sergio Ramos (7) : L’Espagnol a su compenser son manque de vitesse par son métier (27e, 53e, 59e) et a surtout inscrit son deuxième but avec Paris… de la tête, évidemment (45e+2). L’ancien Merengue s’est même permis une percée balle au pied sur plusieurs mètres (50e), comme pour confirmer qu’il était bien de retour.

Thilo Kehrer (6) : Positionné à gauche dans la défense à trois, il a parfois manqué de repères, comme sur un placement hasardeux (9e). Son superbe tacle (68e) a d’abord été sanctionné d’un penalty avant que l’arbitre ne se ravise. Il s’est lui aussi créé une grosse occasion de la tête sur corner (7e).

Achraf Hakimi (6) : Libéré par la défense à trois présente derrière lui, le Marocain a servi de relais à Mbappé sur l’ouverture du score (28e) avant de buter sur la sortie de Mandrea (60e). Un bel effort défensif (64e), mais un match relativement tranquille sur cet aspect-là. Remplacé par El Chadaille BITSHIABU (86e).

Eric Junior Dina Ebimbe (4) : Titulaire de dernière minute après le forfait de Mauro Icardi, le jeune milieu de terrain n’a pas réellement su saisir sa chance. A l’exception d’une belle sortie de balle (58e), il n’a pas montré grand chose. Quelques imprécisions (46e) dont une qui lui a coûté un carton jaune (50e). Remplacé par Edouard MICHUT (71e), expulsé dans le temps additionnel pour un tacle loin d’être méchant, mais mal maîtrisé (92e).

Danilo Pereira (6) : Plus responsabilisé dans le jeu long - et le jeu tout court - puisque positionné en sentinelle en l’absence de Verratti ou encore Paredes, il a surtout agi en patron dans les duels. Un très bon tacle (38e), des interventions solides (42e), et un bon sens de l’anticipation (45e) sont à mettre à son crédit, tout comme une bonne ouverture pour Hakimi (60e).

Georginio Wijnaldum (4) : Comme très souvent, si ce n’est systématiquement, le Néerlandais a traversé ce match comme un fantôme, entre pertes de balles (51e, 63e) et manque cruel de confiance (54e). Seule une frappe enroulée du droit l’a sorti de l’anonymat (75e). Remplacé par Idrissa GUEYE (78e), qui s’est lui créé une grosse situation en quelques secondes… (79e).

Juan Bernat (4) : Logiquement averti car pris de vitesse (43e), l’Espagnol ne s’est jamais mis en évidence à Angers. Une passe imprécise pour Mbappé (48e), un duel offensif perdu (59e), et pas grand-chose de plus pour celui qui n’avait plus été titulaire depuis début mars. Remplacé par Nuno MENDES (71e).

Angel Di Maria (7) : Très libre et volontaire, l’Argentin a commencé par une frappe à côté (6e) avant de faire parler sa qualité sur coups de pied arrêtés. Il a déposé des corners sur les têtes de Kehrer (7e) puis Marquinhos (27e) avant que le troisième, joué en deux temps, ne soit le bon pour Ramos (45e+2). Il ne s’est pas arrêté pour autant avec un nouveau cadeau pour Marquinhos, encore mal exploité (52e). Visiblement décidé à faire marquer le Brésilien, c’est dans le jeu qu’il lui a délivré un centre parfait pour le troisième but (77e). Remplacé par Xavi SIMONS (86e).

Kylian Mbappé (7) : Encore et toujours buteur. Alors que Messi, Neymar et Icardi manquaient à l’appel, le Français a pris le jeu à son compte, surtout dans le premier acte, et ouvert le score d’une frappe tendue du gauche après avoir été laissé bien trop tranquille par la défense angevine (28e). L’ancien Monégasque aurait même pu voir double après l’heure de jeu, sur deux grosses occasions (64e, 65e).

Pour résumer Le PSG s'est imposé ce soir sur la pelouse du SCO d'Angers (3-0). Le succès de l'OM fait qu'il lui faudra attendre la réception du RC Lens ce week-end pour décrocher son dixième titre de champion de France, le huitième sous l'ère qatarie.

Raphaël Nouet

Rédacteur