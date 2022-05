PSG : les Parisiens seront au Japon cet été !

Zapping But! Football Club Paris Saint-Germain : Ramos peut-il encore sauver son expérience à Paris ?

Sur son site, le club de la capitale a publié un communiqué qui détaille sa tournée avec plusieurs matchs prévus à cette occasion : « La tournée prévoit trois matches, commençant par celui contre le Kawasaki Frontale au Stadium National, le 20 juillet, suivi par des rencontres avec les Urawa Red Diamonds au Saitama Stadium, le 23 juillet, et le Gamba Osaka au Panasonic Stadium. Événement exceptionnel, le premier match sera retransmis à travers tous le Japon par Tokyo Broadcast System pour cette tournée organisée et produite par CIRCUS Inc. »

Plusieurs sessions d’entraînements seront ouvertes au public pour échanger avec les supporters. À l’occasion de cette tournée, le PSG dévoilera son nouveau maillot extérieur.

🔜✈️🇯🇵



Le @PSG_inside en tournée d'été au Japon



L’ensemble de l’équipe première se rendra cet été au Japon pour préparer sa saison 2022-2023 et rencontrer les supporters de l’Archipel.



❤️💙 #パリサンジェルマン来日 I PSGJapanTour2022 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 26, 2022

Pour résumer Chaque année, les clubs préparent la saison par un stage. Cette année, le PSG ira au Japon pour sa tournée d’été. Le club de la capitale l'a annoncé, lors d'une conférence de presse. Plusieurs matchs sont prévus, ainsi que des entraînements ouverts au public.

Adam Duarte

Rédacteur