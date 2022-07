PSG : son système de jeu, le mercato, Neymar, Mbappé, Messi... les premiers mots de Galtier

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Son émotion

"Je suis ému, oui. Je suis fier. Je suis arrivé il y a 45 minutes au Parc et c'est un symbole. Ici on dit "ici c'est Paris". Ça suscite des attentes de la part des spécialistes et des supporters. Il va falloir travailler dans le bon sens pour rendre les gens heureux. Je mesure ma responsabilité pour faire une grande saison, je m'y suis préparé. Si j'ai accepté ce poste, c'est que j'en suis capable. Mais seul c'est difficile, ensemble on est beaucoup plus forts. Quand j'ai discuté avecLuis Campos, j'ai mis peu de temps à prendre ma décision. Sa présence a été un élément déterminant. Les échanges avec mon président ont fait que j'ai accepté avec beaucoup d'humilité mais détermination ce poste de coach du PSG. Il y a des attentes, des gens sceptiques... Mais je suis prêt à répondre à vos questions."

Son projet

"Je vais échanger avec l'ensemble des joueurs. La gestion d'un groupe, avec un tel effectif, c'est un privilège. Il faut partager avec eux mais aussi imposer ce que doit être la force du groupe. On doit avoir un projet commun, sans aucun compromis. Je ne vais pas révolutionner le vestiaire, je sais que j'aurai l'appui de tout le monde. A partir du moment où un joueur n'est pas dans le projet, il sera mis à l'écart."

Son style de jeu

"Je vais avoir à ma disposition des joueurs de très haut niveau. On aura très souvent la possession de balle, face à des blocs bas. Il faudra garder un équilibre, ça ne ressemblera pas à mes expériences précédentes car il n'y a pas les mêmes joueurs."

Son système de jeu

"Je veux voir de l'intensité, du rythme, des récupérations de balles rapides. Je n'ai pas encore rencontré les joueurs mais j'ai discuté avec les dirigeants de ce que je voulais faire. Je vais devoir mettre les joueurs dans les meilleures conditions. On parle beaucoup d'une défense à trois. J'ai la chance d'avoir des joueurs incroyables sur les côtés mais il faut aussi des joueurs au coeur du jeu. Mais il y a une orientation vers une défense à trois, oui."

Le mercato estival

"On est en relation permanente avec Luis Campos. Il sait ce que j'attends de mon équipe. Avant de partir sur le recrutement, on a échangé avec Luis et le président sur le système. Est-ce que Luis fait le recrutement ? Oui. Mais depuis trois ans, on a fait des mercatos ensemble mais aucun joueur ne vient sans mon accord, c'est très clair."

Campos

"S'il ya bien quelqu'un qui connaît les joueurs, c'est lui. Dans la gestion du quotidien, je veux voir la vie du groupe, l'investissement des joueurs. Avant mon intervention, il y a une discussion avec Luis. Jamais je ne prends une décision sans le consulter."

Neymar

"Quel entraîneur ne souhaiterait pas avoir un joueur comme lui dans son équipe ? J'ai une idée très précise sur ce que j'attendrai de Neymar. Je vais le rencontrer, être à l'écoute, mais je souhaite qu'il reste chez nous, c'est toujours mieux d'avoir un joueur d'une telle classe avec nous."

Mbappé

"En tant qu'entraîneur français j'étais heureux que Kylian reste au PSG. C'est bien pour le PSG, notre championnat. Je n'ai pas échangé avec lui, comme avec aucun des joueurs. Je sais ce qu'il attend de l'équipe. On sait ce qu'il apporte, il va falloir ne pas lui donner toute la responsabilité et le poids du résultat. Il est un joueur du PSG et toutes ces grandes individualités avec qui je vais être tout à l'heure sont au service du collectif."

Les gardiens

"Je fonctionne toujours avec un numéro un et un numéro deux. Plus simple pour moi comme pour eux de savoir leur position au sein de l'effectif. Je ne les ai pas encore rencontrés mais je vais le faire très rapidement."

Les retours anticipés de Neymar et Messi

"Les derniers joueurs rentreront le 11 juillet. On a raccourci les délais de vacances. C'est très agréable que les joueurs soient déjà là. Il était prévu que Neymar et Lionel Messi rentrent aujourd'hui, oui."

🎙 Conférence de presse au Parc des Princes 🔴🔵 https://t.co/GYpGUcuZQE — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2022

Pour résumer Nommé entraîneur du Paris Saint-Germain en remplacement de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a accordé sa première conférence de presse dans son nouveau costume. Voici ce qu'il faut retenir de son passage face aux médias.

Fabien Chorlet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life