PSG, Stade Rennais : les premiers mots mobilisateurs de Neymar après le fiasco à City

Football Club PSG : le parcours en Ligue des Champions des Parisiens

Pour son demi-siècle d'existence, le Paris Saint-Germain se serait bien vu faire coup double en Champions League. Mais Manchester City chez les hommes et le FC Barcelone chez les femmes l'ont éliminé d'une compétition qui fait rêver ses supporters ainsi que les propriétaires qataris. Pour les joueurs de Mauricio Pochettino, le risque de décompression est grand puisque la C1 constitue le seul vrai challenge de leur saison. Mais sur son compte Instagram, Neymar a tenu à remobiliser ses partenaires avant le déplacement à Rennes et les trois derniers matches de la saison en L1.

"Une leçon à retenir pour grandir"

« Un sentiment difficile à écrire, je suis encore très triste de notre défaite, mais fier de l’engagement de toute l’équipe, nous avons donné notre meilleur. Malheureusement, notre meilleur n’a pas suffi mais c’est une leçon à retenir pour grandir. Et baisser la tête ? Seulement pour prier et dire merci, quelles que soient les circonstances. »

Les grincheux noteront qu'il ne cite pas une fois le PSG, lui qui est annoncé de retour au FC Barcelone en fin de saison. Les autres souligneront ce nouveau discours remobilisateur avant une grosse échéance. En effet, Paris ne peut plus se permettre de laisser des points en route dans la course au titre de champion, le LOSC le devançant d'un point. Demain soir, les Dogues disputeront le derby du Nord à Bollaert. Deux jours plus tard, Paris se rendra au Roazhon Park. Avec un Neymar motivé, donc…