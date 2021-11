PSG : les premiers mots de Sergio Ramos après la victoire face à l'ASSE

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Cet après-midi, c'était le grand jour pour Sergio Ramos puisque le vétéran espagnol (35 ans) a connu sa première titularisation sous le maillot de l'ASSE. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle était particulière puisqu'il y a eu de la neige, les deux virages du Chaudron fermés et un adversaire qui a bien bousculé son équipe pendant 45 minutes, jusqu'à l'égalisation de Timothée Kolodziejczak. Mais au final, il y a eu victoire (3-1) et c'est ce qu'il voulait retenir, au micro de Prime Amazon, en plus de son retour sur les terrains.

"Je suis très content. Ça a été un match très positif. Ça fait plaisir de revenir et d’apporter quelque chose à l’équipe. Je suis vraiment très content, j’espère qu’on fera une grande saison. L’expulsion a tout changé. Ça a été plus facile pour nous. On a pu mieux les presses, on a eu plus d’occasions de but. Leur gardien de but a sorti pas mal de nos tirs mais on a fini par avoir raison de lui. Je ne vais pas vous expliquer qui est Lionel Messi, tout le monde le sait. Tout le monde sait ce qu’il peut apporter au groupe. On est dans un processus où tout le monde apprend à se connaître. On a besoin de temps pour que les automatismes se mettent en place mais ça va venir."

👀 La victoire parisienne en chiffres !#ASSEPSG pic.twitter.com/tb4TU7PoBn — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) November 28, 2021