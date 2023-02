PSG : les Qataris connaissent leur bourreau en Ligue 1

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés



Deux de plus. Inscrits hier sur la pelouse du stade Louis-II face à une équipe parisienne qu'il aime affronter par-dessus tout. On parle ici, et peut-être l'avez-vous compris, de Wissam Ben Yedder qui, tenez-vous bien, a déjà marqué à neuf reprises lorsqu'il a croisé la route du club de la capitale.

Depuis la prise de pouvoir des dirigeants qataris, personne n'a marqué plus que Ben Yedder.

9 – Wissam Ben Yedder a inscrit 9 buts contre Paris toutes compétitions confondues, plus que tout autre joueur contre le PSG sous l’ère QSI. Bourreau. #ASMPSG pic.twitter.com/Fkszw6OcKG — OptaJean (@OptaJean) February 11, 2023