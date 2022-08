PSG - FC Nantes : les réactions de Neymar, Ramos et Galtier après la victoire

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le PSG s’est imposé contre le FC Nantes, lors du Trophée des Changements, sur le score de 4-0. Une rencontre maitrisé par les joueurs du club de la capitale qui s’offrent le premier trophée de la saison. Après le match, Neymar et Sergio Ramos se sont exprimés sur la rencontre.

Neymar :

Sur le match

« Oui, c’était un bon match, on a bien joué. Il faut vraiment féliciter toute l’équipe. On a montré qu’on pouvait gagner ce match. C’était un match avec un trophée au bout. »

La saison à venir

« Les gens parlent beaucoup sans savoir ce qui se passe à l’intérieur du club. On le voit tous les jours, Lionel Messi reste Lionel Messi. Il ne changera pas et restera toujours un joueur qui fera des différences. J’espère qu’on va rester comme ça cette saison et que tout va bien se passer pour moi, Leo et Kylian. Si tous les trois on est bien, le PSG sera bien. »

Sergio Ramos :

« La défense à 3 c’est Très bien. C’est un nouveau système, on doit travailler ensemble avec Marquinhos et Kimpembe. On va continuer à travailler les mouvements, le timing et la profondeur. C’est un système solide. »

Christophe Galtier :

La rencontre

« On a été cohérent dans la manière d’attaquer et de défendre, ce qui est très important à mes yeux. Il faut insister sur le replacement pour éviter que l’équipe soit coupée en 2. Il reste des choses à améliorer mais dans l’ensemble je suis satisfait. »