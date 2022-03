PSG : la presse française en remet une grosse couche avec Messi

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Déjà en froid avec la presse française car n'appréciant pas les critiques dont il a fait l'objet à l'issue de PSG – Real Madrid (1-0), Lionel Messi a tout intérêt de fermer les écoutilles ce dimanche après la défaite des Franciliens sur la pelouse de l'OGC Nice.

Dans un PSG orphelin de Mbappé et sans imagination offensive, le septuple Ballon d'Or se fait littéralement découper... Ce matin, dans les « Grandes Gueules du Sport » sur RMC, l'ancien basketteur Stephen Brun n'y est pas allé de main morte avec la Pulga.

L'ancien basketteur Stephen Brun démonte Messi

« C'est scandaleux de jouer au foot comme l'a fait le Paris Saint-Germain avec les joueurs qui a sur le terrain, peu importe Mbappé ou pas Mbappé. Et moi, je suis outré par la performance de Lionel Messi, une nouvelle fois. Un moment donné, on est le 6 mars, est ce qu'on va continuer à trouver des excuses à Lionel Messi, pour dire il est venu que pour jouer la Ligue des champions. Stop ! L'acclimatation à la nouvelle ville, je pense qu'il faut se rendre compte que Lionel Messi aujourd'hui, a été mais ne peut plus être. Tout simplement », a-t-il balancé en préambule.

S'il se refuse à faire injure à la carrière de l'ancienne star du FC Barcelone, Stephen Brun fait un constat clair : « On n'enlève pas de notre mémoire ce qu'a été Lionel Messi. Le meilleur joueur du monde pendant 15 ans. Mais force est de constater que Lionel Messi ne peut pas jouer en dehors de Barcelone avec dix joueurs autour de lui qui jouent uniquement pour lui. Et Lionel Messi hier encore, c'est scandaleux. Vous pouvez lui trouver toutes les excuses que vous voulez. Il fait pas beau, il fait froid, il est à Paris, on est le 6 mars quand même. Lionel Messi, 15 ans qu'il domine le foot, il peut pas enchaîner les mauvaises prestations comme ça en Ligue 1 ».

Du côté de L'Equipe, Léo Messi a hérité d'un 4/10. La même note que Neymar et un point de plus qu'Angel Di Maria. Mêmes notes pour le Parisien.

