PSG : les retrouvailles entre Messi et Cristiano Ronaldo explosent déjà les records

Selon ESPN, plus de 2 millions de personnes ont demandé des billets pour assister au premier match de Cristiano Ronaldo avec son nouveau club d'Al-Nassr contre le PSG de Lionel Messi. La rencontre aura lieu jeudi prochain, le 19 janvier, en Arabie Saoudite. CR7 évoluera en fait avec une sélection composée des meilleurs joueurs d'Al-Hilal et Al-Nassr.

Over 2 million people requested tickets to witness Cristiano Ronaldo's first game in Saudi Arabia against PSG, sources have told ESPN