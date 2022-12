PSG : les stars du club donnent des sueurs froides à Galtier

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Presque tous les grands noms attendus à la Coupe du monde répondent présents au Qatar. Certains d’entre eux ont un dénominateur commun : le PSG. Lionel Messi, Kylian Mbappé et plus récemment Neymar, sans compter Marquinhos, sont toujours en lice en quarts et offrent une exposition planétaire au club de la capitale. « Je suis un entraîneur heureux et fier, oui, de voir ses joueurs performants », a expliqué Christophe Galtier sur Télématin. Si l’entraîneur du PSG peut se frotter les mains des prestations de ses stars, il n’oublie pas qu’il pourrait les récupérer dans un état de fatigue généralisé fin décembre.

« Ceux qui pour qui ça va s'arrêter... »

« On va avoir Kylian qui va jouer un quart, on aura deux Brésiliens, on aura aussi Leo Messi, qui fait une très belle Coupe du Monde. On va avoir les résultats des autres matchs, mais on aura encore au moins un joueur supplémentaire en quarts de finale, a-t-il soufflé. Heureux pour eux, fier d'être leur entraîneur, mais inquiet quand même de l'enchaînement des matchs et des blessures potentielles. On dit souvent que le meilleur des remèdes, c'est la victoire. Plus ils vont aller loin dans la compétition, plus ils vont revenir galvanisés. Ceux qui pour qui ça va s'arrêter, on devra être proche d'eux et les remonter sur un plan moral. »

🏆 Les joueurs du PSG et les trophées d’homme du match dans cette Coupe du monde :



▫️ Kylian Mbappé x3 🇫🇷

▫️ Leo Messi x2 🇦🇷

▫️ Neymar x1 🇧🇷

▫️ Achraf Hakimi x1 🇲🇦 pic.twitter.com/QHewuEqinO — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) December 5, 2022

