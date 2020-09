PSG : les supporters désavouent QSI avec l'élection du meilleur joueur de l'histoire du club

Les supporters du PSG sont souvent moqués par leurs homologues adverses pour n'être que des Footix ayant juré fidélité une fois que le Qatar a déversé ses millions dans la capitale. Eh bien, le sondage organisé par le club pour savoir quel était le meilleur joueur de l'histoire cinquantenaire du club prouve que non ! Et il s'agit d'un joli désaveu pour QSI puisqu'il ne s'agit donc pas d'une de ses superstars.

Carlo Ancelotti désigné meilleur entraîneur

Pas de Zlatan Ibrahimovic, de Neymar ou de Kylian Mbappé ! Le plus grand joueur parisien pour les supporters n'est autre que Rai. Le grand milieu offensif brésilien, qui a illuminé le Parc des Princes de 1993 à 1998 a gardé une sacrée cote auprès des passionnés du PSG. A l'époque, vainqueur de la Coupe Intercontinentale avec Sao Paulo après avoir inscrit un doublé splendide, dont un but de la poitrine, il avait préféré signer à Paris plutôt qu'au FC Barcelone. Dans la capitale, il a remporté le championnat de France dès sa première saison, deux Coupes de France, une Coupe de la Ligue et surtout la Coupe des Coupes 96. Il a surtout eu droit à un hommage inoubliable du Parc lors de son dernier match, un soir pluvieux de défaite contre Monaco.

Si ce n'est pas un joueur estampillé QSI qui a été désigné comme le plus grand, le meilleur entraîneur, lui, a été amené par le projet qatari. Il s'agit de Carlo Ancelotti, qui a offert au PSG son premier titre depuis 19 ans. Et quatre joueurs arrivés après 2011 figurent dans le meilleur onze de l'histoire parisienne (Lama – Silva, Ricardo, Marquinhos – Rai, Verratti, Fernandez, Susic – Ibrahimovic, Pauleta, Ronaldinho). L'honneur est sauf pour les propriétaires du club…