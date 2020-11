PSG : les supporters s'agacent du dernier coup tenté par QSI !

Mercredi sur la pelouse de l'Istanbul Basaksehir (victoire 2-0), comme samedi sur la pelouse du FC Nantes (victoire 3-0), le Paris Saint-Germain a évolué avec un étrange maillot third grenat, blanc et doré. Une idée de l'équipementier Nike qui n'a pas expliqué le pourquoi de cette tunique pas forcément très esthétique.

Si plusieurs théoriques sont évoquées (référence à l'Air Jordan VII, couleurs du drapeau du Qatar), l'initiative marketing déplait aux fans. Dans les colonnes du Parisien, plusieurs supporters explosent : « J'ai compris directement le rapport avec le drapeau qatarien. Mais quand on pense à l'identité du PSG, on ne pense pas au Qatar. Bientôt, Toulouse va sortir un maillot avec le drapeau américain ? Ça va devenir du n'importe quoi », s'étouffe l'un d'entre eux.

Les couleurs du Qatar à Paris passent mal...

« Cela me dérange énormément. On sait que les clubs aiment faire preuve d'originalité sur le troisième maillot, mais les couleurs du PSG doivent rester nos couleurs, peu importe qui est propriétaire. Ce maillot ne me parle pas, ne m'inspire rien. La volonté de faire du business ne doit pas autoriser tout et n'importe quoi », glisse un autre supporter, suiveur du PSG depuis 1994.

S'il se vendra surement très bien au pays de l'Emir Al Thani, le troisième maillot parisien récole pour l'instant un accueil très mitigé dans l'Hexagone.