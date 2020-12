PSG : les tauliers du vestiaire ont pesé lourd pour la succession de Tuchel

La nouvelle devrait être officialisée dans les heures voire les jours qui viennent. Thomas Tuchel va laisser sa place d'entraîneur du PSG et Mauricio Pochettino semble plus que jamais favori pour prendre sa place. Un contrat de deux ans et demi attendrait le coach argentin libre depuis la fin de son aventure en novembre 2019 à Tottenham.

Un choix rapidement éventé qui peut toutefois surprendre, puisque durant des mois, il semblait acquis que Massimiliano Allegri, l'ancien technicien de la Juventus Turin, était le candidat idéal pour pallier un départ de Tuchel. D'ailleurs, Allegri était bien la piste envisagée en premier. C'était sans compter sur l'influence du vestiaire du PSG.

Le vestiaire n'a pas validé le choix Allegri

Selon le Parisien, une éventuelle arrivée d'Allegri aurait en effet provoqué un sacré scepticisme de la part des joueurs parisiens. Selon eux, l'ancien entraîneur de Cristiano Ronaldo n'avait le profil idoine. « Le vestiaire avait aussi une conviction : le PSG ne progresserait pas plus avec Allegri. (…) Il ne voyait pas le bond en avant effectué avec le technicien italien », assure le quotidien. Une opinion visiblement décisive et qui devrait donc permettre à Pochettino de retrouver un club dont il a porté le maillot en 1998-99.