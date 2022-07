Gamba Osaka - PSG : les quatre enseignements de la victoire parisienne

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris chamboule tout pour Skriniar

Un trio offensif étincelant

Pour ce dernier match, Christophe Galtier a aligné un trio offensif composé de Neymar, Sarabia et Leo Messi. Les trois joueurs ont livré une prestation parfaite. Sur les cinq buts, inscrits par le club de la capitale, ces trois hommes sont impliqués sur quatre d’entre eux. Sarabia a ouvert le score, Neymar s’est offert un doublé (dont un but sur penalty) plus une passe décisive. Messi a inscrit un but et délivré une passe décisive.

Mbappé super-sub

Pour ce dernier match de la tournée au Japon, Kylian Mbappé n’a pas joué l’intégralité de la rencontre. Alors que Galtier lui a préféré Pablo Sarabia, le buteur français est entré juste après l’heure de jeu. En une demi-heure, le champion du monde 2018 a tenté plusieurs frappes et a fini par trouver la faille sur un penalty qu’il a lui-même obtenu en fin de rencontre.

Un système performant

Le PSG a gagné son dernier match de préparation sans grandes difficultés. Malgré les deux buts encaissés, Christophe Galtier peut avoir la satisfaction de voir son système de jeu devenir de plus en plus performant. Lors de cette rencontre, le PSG a encore évolué dans un 3-4-3. Un système qui devient de plus en plus efficace. La preuve : tous les secteurs de jeu ont été décisifs ce soir. Les trois attaquants ont marqué, le milieu Vitinha a délivré une passe décisive et le défenseur Nuno Mendes s’est offert un but.

3 sur 3 pour Paris au Japon

Lors de cette tournée au Japon, le club de la capitale a disputé trois rencontres. Bilan final pour le PSG : trois victoires sur trois rencontres. Une belle satisfaction pour le coach parisien, Christophe Galtier, surtout quand on s’aperçoit que l’écart est plus important au fil des matchs. Si l’on compte le match contre Quevilly-Rouen, les hommes de Galtier ont remporté tous leurs matchs de préparation.