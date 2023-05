PSG : les Ultras crient leur colère au Camp des Loges et demandent le départ d'Al-Khelaïfi !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

01/05/2023 Action Camps des Loges "LE RAS LE BOL AVANT LE RAZ DE MARÉE..." "PLUS PERSONNE NE VOUS RESPECTE. POURQUOI ON LE FERAIT ?" "VOUS NE REPRÉSENTEZ EN RIEN NOTRE VILLE... QUI SE RECONNAIT DANS CE PSG ? CASSEZ VOUS " DIRECTION DÉMISSION ! pic.twitter.com/acpzwgJmeD

Les banderoles sont de sortie : « Le ras le bol avant le raz de marée... direction démission », « Plus personne ne vous respecte, pourquoi on le ferait ? », « Vous ne représentez en rien notre ville, cassez vous ! »

Le PSG a livré un match indigne hier contre Lorient (1-3) et ses supporters sont en colère. Les Ultras ont décidé de mener une opération ce soir en se rendant au Camp des Loges.

Pour résumer

Le CUP est en colère et les banderoles sont de sortie : « Le ras le bol avant le raz de marée... direction démission », « Plus personne ne vous respecte, pourquoi on le ferait ? », « Vous ne représentez en rien notre ville, cassez vous ! »